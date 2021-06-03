Ирина Слуцкер: Инфраструктура Казани позволит провести Спецолимпиаду на достойном уровне

В Казани достаточно инфраструктурных объектов для проведения Всемирных зимних игр Спецолимпиады в следующем году. Помимо этого, в столице Татарстана большое количество других преимуществ, которые позволят организовать мероприятие на высоком уровне. Таким мнением с корреспондентом ИА «Татар-информ» на полях ПМЭФ-2021 поделилась Президент Спецолимпиады в России Ольга Слуцкер.

«Главное, что есть в Казани — фантастические, тренированные, доброжелательные волонтеры, руководство республики, которое так поддержало нас. Есть татарское гостеприимство, есть красота города», — сказала спикер.

По ее мнению, Татарстан постоянно стремится к развитию, внедрению инноваций и изменений в лучшую сторону. При этом главным наследием Спецолимпиады, которая пройдет в Казани в 2022 году, станет нематериальное наследие.

«Это будет гимн гуманизма, изменение общества в сторону гуманизма, в сторону инклюзии, внедрение инклюзивной культуры. Это не пустые слова. Этому нужно учить и нужно показывать, без этого жить в современном мире просто невозможно», — отметила Слуцкер.

Всемирные зимние игры Специальной олимпиады пройдут в Казани в следующем году. Это одно из самых престижных спортивных мероприятий для людей с особенностями развития интеллекта.