На главную ТИ-Спорт 27 ноября 2025 10:21

Ирина Костылева обвинила Елизавету Нугуманову в давлении на ее дочь

Фото: © Соцсети Елены Костылевой

Мама чемпионки России среди юниоров Елены Костылевой, Ирина Костылева, заявила, что бывшая российская фигуристка Елизавета Нугуманова, работающая в академии Евгения Плющенко «Ангелы Плющенко», некачественно выполняет свои обязанности и оказывает давление на ее дочь.

Ирина Костылева сообщила, что Нугуманова в апреле этого года начала выходить с Леной на беседы на улицу без её присутствия. По словам Костылевой, Нугуманова проводила работу по моральному давлению на психику маленькой спортсменки, утверждая, что мать ограничивает свободу Лены, не разрешая ей работать плохо и халтурить.

«Именно Нугуманова была связующим звеном между Рудковской и Леной при подталкивании Лены позвонить по телефону представителю по правам ребенка при президенте России. Именно приходя с тренировок Нугумановой, Лена была в неадекватном состоянии. Я, спускаясь из кафе, а это четыре минуты в раздевалку, заставала Лену орущую, плачущую и неадекватную», – написала Ирина Костылева в своем канале в телеграм.

Костылева добавила, что у неё есть видео, которое она пересылала Яне Александровне, чтобы та посодействовала безобразному поведению Лены на тренировках Нугумановой. Костылева также обвинила Нугуманову в том, что она перетянула Лене пах, что привело к травме седалищного бугра, а потом и левого сустава в конце апреля — начале мая.

#фигурное катание #евгений плющенко
