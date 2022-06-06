Председатель правления Русского национально-культурного объединения Татарстана Ирина Александровская предложила создать в Казани Пушкинский сквер. Об этом она заявила на встрече актива организации с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.

«Может быть, у нас появится какой-нибудь небольшой Пушкинский сквер? Тем более программа по благоустройству парков и скверов у нас хорошо развивается», – сказала руководитель объединения.

Александровская добавила, что в настоящее время Русское национально-культурное объединение «взяло шефство над памятником Александру Пушкину, который находится в Аракчино». «Когда-то там была школа, но в силу определенных обстоятельств она давно закрыта. А памятник, наверное, попадет в зону расширения дороги. Мы обсуждаем, куда его перенести. Как оказалось, это второй памятник в республике, который изображает Пушкина в полный рост», – отметила она.

Рустам Минниханов согласился с тем, что в этой ситуации памятнику великому русскому поэту Александру Пушкину нужно найти новое место. «Надо найти место. Может быть, около новой школы, мы же большие школы строим и открываем», – подчеркнул Президент Татарстана.

В понедельник, 6 июня, празднуется День русского языка. Он отмечается в день рождения великого русского поэта Александра Пушкина. Праздник был учрежден ООН в 2010 году, в 2011-м он стал государственным праздником РФ.