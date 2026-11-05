IRIB: Резаи передал Путину послание от Верховного лидера Ирана

Фото: kremlin.ru

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи в ходе сегодняшней встречи, состоявшейся в Московском Кремле, передал Президенту России Владимиру Путину послание Высшего руководителя ИРИ Моджтабы Хаменеи. Об этом сообщает Иранская гостелерадиокомпания (IRIB).

Содержание послания в сообщении не приводится. О самой встрече ранее пресс-служба Кремля проинформировала предельно лаконично, также не приведя никаких деталей состоявшейся беседы. Она была организована в Представительском кабинете главы государства в Сенатском дворце.

Фото: kremlin.ru

С российской стороны во встрече также приняли участие помощник президента РФ Юрий Ушаков и начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ (бывшего ГРУ) Игорь Костюков, на что обратил внимание ТАСС.

Заранее переговоры иранского чиновника и Президента России не анонсировались. Три дня назад, 2 ноября, они по телефону обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и в Западной Азии, а также стратегическое сотрудничество двух стран.

Мохсен Резаи, лур по национальности, с 1981 по 1997 год был главнокомандующим Корпуса стражей исламской революции. Последнее время занимал пост военного советника Верховного лидера Ирана, в августе был назначен секретарем Высшего совета национальной безопасности ИРИ вместо Мохаммада Багера Золькадра. Последний стал советником Верховного лидера по политическим вопросам.