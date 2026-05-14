Иреку Файзуллину представили инициативу по модернизации ЖКХ с применением субсидируемого кредитования

Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин оценил предложения компании СИБУР по привлечению внебюджетных инвестиций для модернизации коммунальной инфраструктуры в рамках пилотного проекта. Он предполагает использование механизма субсидированного кредитования с применением «инфраструктурных облигаций».

С деталями инициативы глава Минстроя ознакомился во время посещения стенда СИБУРа в рамках Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: КазаньФорум 2026».

Финансовая модель, разработанная ВШЭ совместно с отраслевым сообществом и представленная СИБУРом, может позволить обеспечить приток в отрасль водоснабжения до 520 млрд рублей внебюджетных инвестиций до 2030 года. Это позволит в перспективе выйти на целевые темпы замены сетей в 2,5%. Важным элементом поддержки инициативы может стать развитие механизма «инфраструктурных облигаций».

Использование полимерных решений в ЖКХ позволит масштабировать применение инвестиций.

На полях «КазаньФорум 2026» СИБУР и Министерство строительства РФ подписали рамочное соглашение о сотрудничестве в сфере научно-технологической модернизации отрасли. Документ закрепляет общие принципы взаимодействия в целях развития научно-технического потенциала модернизации отрасли ЖКХ и технического регулирования.