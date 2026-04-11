Ирек Зиннуров возглавил представительство Россотрудничества в Казахстане

Фото: пресс-служба Русского дома в Астане

Представительство Россотрудничества в Республике Казахстан с 10 апреля возглавил Ирек Зиннуров. Об этом сообщает пресс-служба Русского дома в Астане.

Он родился 11 января 1969 года в Якутске. Получил образование в Симферопольском государственном университете, Казанском федеральном университете и Дипломатической академии МИД России.

До назначения в Астану Зиннуров руководил представительством Россотрудничества в Азербайджане – Российским информационно-культурным центром в Баку.

Ирек Зиннуров известен не только как управленец и политик, ранее он был депутатом Государственной Думы. Он также сделал карьеру в спорте: выступал в водном поло, является двукратным призером Олимпийских игр, призером чемпионатов мира и Европы, обладателем Кубка мира. Входит в Совет АНО «Евразийская ватерпольная лига» и имеет звание заслуженного мастера спорта России.

Зиннуров награжден орденом Дружбы, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, Почетной грамотой Президента России, а также почетным знаком «За заслуги в развитии физической культуры, спорта и туризма».