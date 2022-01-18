Ирек Зиннуров: Чомахидзе поставит зрелищную игру и наладит дисциплину в «Синтезе»

Новый главный тренер «Синтеза» Реваз Чомахидзе призван для того, чтобы поставить яркую и зрелищную игру в команде, а также наладить отношение некоторых игроков к своим игровым обязанностям. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил президент казанского клуба Ирек Зиннуров.

«Команда не показывала того потенциала, который в ней есть. Мы собрали в «Синтезе» одних из лучших игроков в России. Мы хотим видеть яркую и зрелищную игру, которая устривала бы и нас, как руководство, и болельщиков. И этого мы ждем от Реваза Чомахидзе, который сможет встряхнуть команду и своим авторитетом сможет наладить отношение самих игроков к своим обязанностям», – заявил спикер.

Чомахидзе уже дебютировал в качестве главного тренера «Синтеза» в играх против «Астрахани». Казанцы одержали две уверенные победы, но по словам самого тренера, не все игроки показали свой максимум, и потенциал этой команды очень высок.