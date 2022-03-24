Ирек Шарипов: Не во всех районах Татарстана есть учителя родных языков
Не во всех районах Татарстана есть учителя родных языков. Об этом заявил директор Дома дружбы народов республики Ирек Шарипов на заседании Совета Ассамблеи народов РТ.
«Создание условий для изучения родных языков — один из больных вопросов современности. Сегодня не стоит надеяться только на систему Министерства образования и науки в изучении родных языков. Не во всех районах, селах есть учителя родных языков. И не везде наберешь национальный класс», — констатировал докладчик.
По словам Шарипова, эффективной оказалась практика проведения онлайн-уроков по родным языкам. В частности, в прошлом году было организовано 24 онлайн-урока по чувашскому, марийскому, азербайджанскому, грузинскому, бурятскому и армянскому языкам.
«Преподаватели проводили свои уроки в аккаунтах Дома дружбы народов Татарстана. Их посмотрели 7,3 тыс. пользователей. Наверное, это самый удобный и доступный формат преподавания родных языков», — заметил он.
Шарипов упомянул, что в Татарстане работают 13 домов и центров дружбы народов. «Ждем открытия новых домов дружбы в Елабуге, Зеленодольске и Альметьевске. Намерения такие есть, работа ведется», — подчеркнул он.
Директор Многонациональной воскресной школы Казани Майя Хухунашвили добавила, что в 100 отделениях воскресной школы в Татарстане изучаются язык и культура 25 национальностей. Общее количество обучающихся составляет около 1,8 тыс. детей.
В этом году в Многонациональной воскресной школе работают 18 национальных отделений, а также отделения вокала и хореографии. Школу посещают 448 учащихся.
«Принято решение, что в следующем учебном году афганское отделение вновь заработает. Также было принято решение, что возобновит работу вьетнамское и таджикское отделения. Будем проводить работу с руководителем узбекской общины, надеемся, что тоже откроем отделение», — отметила она.
Хухунашвили уточнила, что в этом учебном году возобновили работу удмуртское и мордовское отделения воскресной школы. «Там была проблема в педагогических кадрах, мы ее решили», — заключила она.