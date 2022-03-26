Ирек Шарипов: «Навруз не был завезен к нам, это часть культуры татарского народа»

Празднование Науруза ответят в Казани 26 марта на Казанском ипподроме. Здесь впервые пройдет мастер-класс по приготовлению Карга боткасы, а также конкурсы красоты «Науруз гузэле» и «Науруз батыры». О значимости праздника для Татарстана рассказал «Татар-Информу» директор Дома Дружбы народов Татарстана Ирек Шарипов.

Ирек Шарипов: «В настоящее время мы переживаем возрождение праздника Науруз на территории Татарстана» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Мы переживаем возрождение праздника на территории Татарстана, так как в годы СССР подобные праздники были утеряны»

Науруз считается традиционным праздником для народов Средней Азии, можно ли считать его частью культуры татарстанцев?

Для нас это важный календарный праздник, потому что весну ждут многие народы. Особенно это актуально в нашем климатическом поясе, так как зимы в России очень суровые. Науруз отмечается у большинства народов иранской и тюркской языковых групп, а значит и у татар. В настоящее время мы переживаем возрождение этого праздника на территории Татарстана, так как в годы СССР подобные праздники были позабыты или утеряны.

Связано это с тем, что сегодня в Республике Татарстан работает, учится и живет большое количество уроженцев среднеазиатских государств, где праздник Науруз отмечается на государственном уровне и которому придается огромное значение. Благодаря наличию носителей этой культуры в России, праздник к нам приходит второй волной.

«В Татарстане работает и учится большое количество уроженцев среднеазиатских государств, где Науруз отмечается на государственном уровне, празднику придается огромное значение» Фото: © «Татар-информ»

Все проекты, организованные в честь празднования Науруза на территории Татарстана, это проекты Дома Дружбы народов РТ, все эти мероприятия мы реализовываем уже на протяжении десяти лет. Много лет свою культуру на празднике Науруз представляют 11 тюркских и иранских народов, которые населяют наш регион. Перед коллективом Дома Дружбы народов РТ каждый год встает вопрос о том, а как же сохранить и не нарушить исконные традиции всех этих народов. При проведении Науруза на территории Татарстана праздник должен быть близким как к традициям татар, так и для тех народов, которые отмечают данный праздник, как один из самых важных в году. Поэтому для полного раскрытия культуры всех этих национальностей при организации мероприятия мы всегда опираемся на мнения этнологов, ученых, исследователей и на мнение общественности. Но при этом мы стараемся развивать и возвращать ценности татарского народа.

«Одна из самых важных задач — вернуть этот праздник, не потеряв его самобытности, который был присущ жителям Татарстана» Фото: архив издания «Наш Черемшан»

То есть возвращение праздника Науруз важно для сохранения культуры татарского народа?

Одна из самых важных задач нашего поколения в том, чтобы вернуть этот праздник, не потеряв его самобытности, который был присущ жителям Татарстана, Поволжья и Урала. При этом важно учитывать, что в настоящее время территорию нашей страны населяет большое количество носителей подобной культуры из Средней Азии.

Науруз в Татарстане проводится как светский праздник?

В нашей республике Науруз организовывается без какой-либо религиозной составляющей. И если углубиться в историю праздника, по мнению ряда ученых, он зародился задолго до возникновения Ислама.

«Важно учитывать, что в настоящее время территорию нашей страны населяет большое количество носителей подобной культуры из Средней Азии» Фото: © «Татар-информ»

«Центральным местом для федерального Науруза в будущем должен быть выбран город Казань»

Насколько я понимаю, Науруз празднуется во многих регионах России?

В настоящий момент Науруз отмечается в Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске и Уфе. Но особенность проведения Науруза в Казани заключается в том, что этот праздник не был завезен к нам, это часть культуры татарского народа.

Науруз празднуется многими странами мира, как вы думаете, есть ли какие-либо различия в праздновании этого праздника в России и за ее пределами?

Конечно, для некоторых государств это является очень важным праздником, который отмечается на государственном уровне.

«Особенность проведения Науруза в Казани заключается в том, что этот праздник не был завезен к нам, это часть культуры татарского народа» Фото: gossov.tatarstan.ru

Как сообщило Министерство культуры Татарстана, в этом году запланированы прямые включения из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, скажите, подобное масштабное празднование Науруза проходит каждый год?

До недавнего времени все национальные автономии праздновали этот праздник по своему, но по инициативе Ассамблеи народов Татарстана и при поддержке Министерства культуры РТ в последние годы мы организовываем прямые включения в другие республики. Как нам кажется, центральным местом для федерального Науруза в будущем должен быть выбран город Казань.

Беседовала Аделина Сайдашева