Минсельхоз РТ: «С семенами зерновых в Татарстане проблем нет, покупные семена поступают»

В Татарстане подготовка к весенне-полевым работам проводится планомерно. Аграрии полностью обеспечены семенами зерновых и зернобобовых культур, а готовность техники к работе на полях составляет около 98%. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил начальник отдела развития отраслей земледелия Минсельхоза РТ Ирек Садыков.

Ирек Садыков: «Со следующей недели наблюдается определенное потепление. Как оно будет проходить, пока сказать сложно, но сроки поджимают» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Надо быть готовыми в любой момент выйти на поля»

По словам Ирека Садыкова, в Татарстане на посевную кампанию планируется направить свыше 30 млрд рублей. «Это примерные расчеты», – сказал спикер.

Садыков не назвал точные сроки начала посевной кампании, но подчеркнул, что «надо быть готовыми к тому, чтобы в любой момент выйти на поля».

«Со следующей недели наблюдается определенное потепление. Как оно будет проходить, пока сказать сложно, но сроки поджимают. Промерзлый слой был около 50 см, но сейчас он снижается, становится меньше», – подчеркнул начальник отдела министерства.

Он заметил, что ранняя осень в прошлом году была засушливая, но поздней осенью удалось пополнить среднегодовой запас продуктивной влаги в почве. «Уверен, что эта влага будет работать на урожай», – заявил он.

«С осени определенный задел под урожай этого года сделали»

Ирек Садыков заверил, что в Татарстане посевные площади планируют засеять в полном объеме. «Планируем засеять все посевные площади в полном объеме – это 2,7 млн гектаров. Из них 1,5-1,6 млн гектаров будет занято зерновыми культурами, чуть менее 400 тыс. гектаров – техническими культурами, 760 тыс. гектаров – кормовыми, более 6,5 тыс. гектаров – картофелем и овощами», – рассказал спикер.

В Татарстане посевные площади планируют засеять в полном объеме Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Начальник отдела Минсельхоза РТ напомнил, что прошлый год из-за жары и засухи стал для аграриев настоящим испытанием. «Почти в два раза мы просели по урожайности и валовому сбору. Но тем не менее успешно провели основную обработку почвы – около 2 млн гектаров пахотных площадей. С осени определенный задел под урожай этого года сделали», – отметил он.

По словам Садыкова, картофелем и овощами в республике занимаются специализированные хозяйства, которые нацелены на увеличение площадей. «На картофель запланировано 4,2 тыс. гектаров, на овощи – 2,4 тыс. гектаров. Предусмотрели господдержку по увеличению площадей на 10%, до 40 тыс. рублей на гектар», – уточнил он.

«Наблюдаем не более 6% гибели посевов в естественном цикле»

Начальник отдела Минсельхоза РТ рассказал, что в республике озимые культуры посеяны на площади 478 тыс. гектаров. В настоящее время 94% озимых находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии.

«Специалисты Россельхозцентра проводят еженедельный мониторинг состояния посевов озимых. На сегодня наблюдаем не более 6% гибели посевов в естественном цикле», – заявил он.

Садыков отметил, что из-за недостатка влаги в почве осенью прошлого года некоторые хозяйства «боялись сеять в сухую почву озимые, поэтому около 40 тыс. гектаров не было посеяно».

В настоящее время 94% озимых находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Как только сойдет снег, необходимо будет начать раннюю подкормку, которая позволит сохранить потенциал озимых культур. В зиму они у нас ушли в довольно хорошем состоянии», – заявил он.

«С семенами зерновых и зернобобовых культур проблем не видим»

Ирек Садыков сообщил, что в Татарстане обеспеченность семенами зерновых и зернобобовых культур составляет 115%. «С семенами зерновых и зернобобовых культур проблем не видим. По покупным семенам – кукурузе, подсолнечнику, сахарной свекле – в еженедельном режиме ведем мониторинг. Все законтрактованные объемы, которые должны получить из европейских стран, планомерно поступают», – сказал спикер.

По его словам, на данный момент уже более 97% семян кукурузы, подсолнечника и сахарной свеклы поступили на территорию России. Их начали перераспределять по сельхозтоваропроизводителям, отправлять на склады хозяйств. «Буквально вчера провели совещание с муниципальными районами, возделывающими овощи в открытом и закрытом грунте, понимание есть», – отметил он.

Начальник отдела министерства добавил, что семена картофеля и овощей как иностранного, так и российского производства есть в наличии и свободной продаже.

В Татарстане обеспеченность семенами зерновых и зернобобовых культур составляет 115% Фото: tps.tatarstan.ru

«Единственное, что условия продажи поменялись. Если раньше поставщики с рассрочкой платежа договаривались с нашими хозяйствами, то сейчас в связи с неустойчивостью рынка они требуют 100-процентную предоплату. Не все, но многие перешли на такой способ расчета. Но все законтрактованные объемы подтверждают, завоз производят. Думаю, в дальнейшем, когда ситуация стабилизируется, будет возврат рассрочки», – подчеркнул он.

При этом Садыков констатировал, что рост цен на семена произошел в среднем до 40%, поскольку «многие семена были привязаны к иностранной валюте». В то же время он заметил, что по импортозамещению «шаги уже предприняты».

«Мы два-три года подряд этим занимались. Сегодня российские ученые создали только около пяти сортов сахарной свеклы, которые в большей степени соответствуют нашим требованиям. Может быть, по каким-то незначительным параметрам они пока уступают. Но российская наука по семеноводству на сегодня практически на 85-90% способна возместить потребности», – заявил он.

«Небольшое отставание по накоплению удобрений не критично»

Ирек Садыков рассказал, что аграрии Татарстана приобрели минеральных удобрений более 48 кг в действующем веществе на гектар. «Небольшое отставание по сравнению с прошлым годом наблюдается, но это не критично», – добавил он.

Осенью прошлого года произошел резкий скачок цен на минеральные удобрения Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Спикер отметил, что осенью прошлого года произошел резкий скачок цен на минеральные удобрения. «Совместно с Министерством промышленности России этот вопрос был взят под контроль. С поставщиками был согласован определенный план. По этому плану мы работаем. На сегодня его выполнение составляет около 98% по этому месяцу. План разбит по месяцам, поставщикам и субъектам», – уточнил он.

Начальник отдела министерства подчеркнул, что Заинский, Новошешминский, Тетюшский, Камско-Устьинский и Мензелинский районы накопили минеральных удобрений более 83 кг в действующем веществе на гектар. Кроме того, аграрии Муслюмовского, Сармановского, Мамадышского и Атнинского районов приобрели минеральных удобрений свыше 70 кг в действующем веществе на гектар. «Но в то же время есть районы, накопившие менее 20 кг. Им следует более оперативно работать», – заметил спикер.

Садыков добавил, что есть определенное удорожание стоимости средств защиты растений. «По некоторым позициям – серьезное. Конечно, это приведет к определенному росту себестоимости продукции. Но препараты на рынке есть. Существуют аналоги импортных препаратов. Проблем здесь не видим», – заявил он.

«Зарубежный бизнес не готов отказаться от российского рынка»

Начальник отдела развития отраслей земледелия Минсельхозпрода сообщил, что готовность техники к весенне-полевым работам составляет около 98%. «Запчасти на иностранную технику в связи со сложившейся ситуацией поступают с отставанием. Но говорить о том, что такая техника будет стоять, нельзя», – подчеркнул он.

Готовность техники к весенне-полевым работам составляет около 98% Фото: © «Татар-информ»

Садыков заметил, что наблюдается рост стоимости зарубежной техники, например уборочных комбайнов. «Поставка не ограничена, но встает вопрос цены. Зарубежный бизнес не готов отказаться от российского рынка. Мы это видим и по семенам. Несмотря на сложившуюся ситуацию, зарубежный бизнес работает в планомерном режиме», – сказал он.

По мнению спикера, если сейчас зарубежный бизнес не отказался от российского рынка, то и дальше будет поддерживать связи. «Российский рынок большой, и отказаться от него для них тоже нецелесообразно», – заключил он.

Фото на анонсе: tps.tatarstan.ru