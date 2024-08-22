Ирек Ризванов: Переход на семейное обучение не должен быть модной тенденцией

Переход на семейное обучение должно быть крайне вынужденной мерой, а не модной тенденцией. Об этом заявил начальник Управления образования исполкома Казани Ирек Ризванов на августовской педконференции.

«Учащиеся, выбравшие семейную форму обучения, должны быть в зоне нашего особого внимания. Прошу проводить разъяснительную работу среди родителей и учащихся», – сказал докладчик.

Ризванов уточнил, что в Казани 2 342 школьника получают семейное образование. По его словам, у таких детей нет возможности пользоваться всеми технологиями и инструментами, которые предлагает современная школа. Более того, результаты ОГЭ и ЕГЭ таких выпускников, как правило, ниже по сравнению со школьниками, которые обучаются очно.

«Качество образования, атмосфера, отношения между учащимися и педагогами, “живой” пример наставника – все это делает школу привлекательной. Нужно стремиться сделать альма-матер местом, куда ребенок ходит с удовольствием. Тогда и на семейное образование будут переходить реже», – убежден спикер.

Ризванова в этом вопросе поддержал министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин. По его мнению, ребенок должен находиться в социуме и быть готовым к реальной жизни.

«Семейное образование – вопрос очень серьезный. Да, закон не запрещает. Но если ребенок переходит на семейное образование в девятом классе в конце апреля, – это преступление», – подчеркнул он.

Глава Минобрнауки отметил, что, как правило, на начало учебного года количество «семейников» гораздо меньше, а к концу их становится больше.

«Чтобы показать свои результаты, наши руководители не должны идти на такой шаг. Мы приняли ребенка в первый класс, довели до девятого. Не нужно избавляться от него в девятом классе, направлять в те школы, где его возьмут. Мы отвечаем за воспитание детей. Я понимаю, что есть разные дети и семьи. Конечно, по уважительным причинам можно перейти на семейное обучение. Но не надо думать, что если ребенок открепляется от вашей школы, и отдел образования прикрепляет его к другой, на этом мы о нем забываем. Нет, мы не забываем», – заявил он.

Хадиуллин добавил, что в целом казанское образование в течение многих лет занимает лидирующие позиции, служит примером для всего Татарстана и даже для России.

«Это труд наших учителей, руководителей образовательных организаций, забота со стороны родителей», – заметил он.

Министр также попросил педагогов Казани продолжить работу по профориентации школьников.

«Образовательные организации должны создать партнерские отношения с предприятиями. Они должны быть заинтересованы в подготовке кадров со школы», – заключил он.