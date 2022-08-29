Ирек Ризаев из Казани стал чемпионом России по велосипедному спорту ВМХ

В Москве с 26 по 27 августа прошёл чемпионат России по велоспорту-ВМХ – в дисциплине «фристайл в рампе» среди мужчин.

Победителем соревнований стал казанский спортсмен Ирек Ризаев, представляющий Татарстан. На вторую ступень пьедестала поднялся Константин Андреев, третье место — у Никиты Фоминова (оба – Санкт-Петербург)

Напомним, в минувшем сезоне Ирек принял участие в дебютной программе Олимпийских игр – 2020 в Токио.

Кроме того, Ризаев знаменит тем, что впервые в мире сделал трюки 360 Whip To Bar To Opo Whip (360 тейл вип на барспин на опозит тэйл вип) в 2016 году и Quint Whip (пятерной тэйлвип) в 2017 году.