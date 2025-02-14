Ирек Кадамов представил коллективу врио министра по делам ГО и ЧС Татарстана Орлова

Сегодня начальник Главного управления МЧС России по РТ Ирек Кадамов представил коллективу Андрея Орлова, назначенного временно исполняющим обязанности министра по делам ГО и ЧС Республики Татарстан.

«В ближайшее время каких-либо революций и контрреволюций я не планирую проводить, но некоторые требования будут ужесточены. Каждый должен выполнять свою работу, свои функциональные обязанности. Те полномочия, которые возложены на Республику Татарстан и МЧС Республики Татарстан, должны выполняться», – подчеркнул врио министра МЧС Татарстана Андрей Орлов.

Накануне Раис РТ Рустам Минниханов назначил первого замминистра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям республики Андрея Орлова временно исполняющим обязанности министра. До назначения Орлова врио главы МЧС РТ эту должность занимал Николай Суржко.

Ирек Кадамов подчеркнул, что новый руководитель обладает необходимым опытом и профессиональными качествами для эффективного выполнения поставленных задач.

«На предстоящем заседании Совета безопасности республики мы должны дать такие предложения, которые существенно бы повлияли на положительный результат и изменения, которые необходимо провести в республике. Наработки есть, по ним мы уже точечно поработаем», – отметил начальник Главного управления МЧС России по Республике Татарстан Ирек Ильгизович Кадамов.