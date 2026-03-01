Ирек Кадамов поздравил коллег и ветеранов со Всемирным днем гражданской обороны

Ирек Кадамов

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Сегодня, 1 марта, отмечается Всемирный день гражданской обороны – дата, учрежденная Международной организацией гражданской обороны (МОГО). В связи с этим начальник ГУ МЧС России по Республике Татарстан Ирек Кадамов поздравил сотрудников и ветеранов службы.

Глава ведомства напомнил, что Россия является членом МОГО с 1993 года и развивает международное сотрудничество.

«Цель этой даты – привлечь внимание мировой общественности к значению гражданской обороны, повысить готовность населения к самозащите, а также отдать дань уважения усилиям и самопожертвованию персонала национальных служб гражданской защиты», – отметил Ирек Кадамов.

В своем обращении он выразил благодарность ветеранам службы. Руководитель пожелал коллегам крепкого здоровья, благополучия, оптимизма и силы духа, подчеркнув, что профессионализм и преданность делу служат эффективному развитию системы гражданской обороны.