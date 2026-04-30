Ирек Кадамов: Пожарный — это призвание, требующее высочайшего профессионализма

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Начальник ГУ МЧС России по РТ Ирек Кадамов поздравил работников пожарной охраны с их профессиональным праздником.

«Этот день символизирует торжество человеческой воли, знаний и самоотверженности, направленных на защиту жизни и имущества граждан. Профессия пожарного – это не просто работа, это призвание, требующее высочайшего уровня профессионализма, физической и психологической подготовки, а также готовности к немедленным действиям в экстремальных условиях», – отметил он.

В последние годы Татарстан значительно нарастил материальное обеспечение пожарной охраны. Кроме того, внедряются передовые технологии и закупаются самые современные образцы пожарной техники. Главная цель – еще большее повышение эффективности работы противопожарной охраны и максимальное снижение рисков для населения.

«Говоря о наших достижениях, я хочу подчеркнуть, что без мудрых решений Раиса РТ Рустама Нургалиевича Минниханова и прямой поддержки Правительства республики под руководством Премьер-министра РТ Алексея Валерьевича Песошина эти успехи были бы невозможны», – подчеркнул глава ГУ МЧС России по РТ.

Максимально содействует службе пожарной охраны и руководство МЧС России, а также территориальные органы исполнительной власти, министерства республики и местные органы власти. Их поддержка позволяет пожарным максимально оперативно реагировать на любые вызовы.

«Честь и уважение – нашим ветеранам. Вы, являясь носителями бесценного опыта и традиций, заложили прочный фундамент для профессионального роста молодых сотрудников. Ваш самоотверженный труд, мужество и солидарность служат примером для подражания и вдохновляют нынешнее поколение пожарных», – сказал Кадамов и пожелал всем причастным к пожарному делу крепкого здоровья, благополучия и новых профессиональных достижений.