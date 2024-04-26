Ирек Кадамов почтил память погибших в катастрофе на Чернобыльской АЭС

38 лет назад произошла авария на Чернобыльской АЭС. Последствия этой катастрофы ощущаются до сих пор как в республике, так и во всем мире.

Временно исполняющий обязанности начальника Главного управления МЧС России по РТ Ирек Кадамов обратился к татарстанцам в День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах.

В работах по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС приняли участие более трех тысяч жителей Республики Татарстан. Мужество и самоотверженность участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, прибывших со всей страны, в том числе и из Татарстана, и боровшихся с радиацией, смогли существенно уменьшить возможные масштабы трагедии.

«Мы помним уроки Чернобыля и прикладываем все силы для того, чтобы не допустить ничего подобного, повысить безопасность граждан, а также сохранить память об участниках ликвидации этой катастрофы», – отметил Кадамов.

Одним из основных республиканских учреждений, которые осуществляют оздоровление граждан, пострадавших от воздействия радиации является республиканский центр реабилитации МЧС Республики Татарстан имени Ш.С.Каратая. За время его существования более двенадцати тысяч «чернобыльцев» и других категорий граждан, пострадавших от воздействия радиации, прошли курс квалифицированного медико-психологического лечения.

«Низкий поклон и вечная память героям-ликвидаторам Чернобыльской аварии и всем, кто спасал и спасает мир от радиационных катастроф! Мы гордимся своими земляками и никогда не забудем их имена. Они сделали все необходимое и возможное, пошли на смертельный риск ради сохранения жизни», – подытожил представитель ведомства.