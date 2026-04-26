Ирек Кадамов: Главный итог событий Чернобыля – это беспримерное мужество людей

Начальник ГУ МЧС России по РТ Ирек Кадамов обратился к татарстанцам на 40-ю годовщину со дня Чернобыльской аварии.

«26 апреля 1986 года – это дата, которая навсегда изменила историю ядерной энергетики. 40 лет назад произошла катастрофа, ставшая тяжелейшим испытанием для всей страны. Авария на Чернобыльской АЭС – это урок, который показал цену человеческой ошибки и самоотверженности. Сегодня, спустя четыре десятилетия, мы ясно понимаем: главный итог тех событий – это беспримерное мужество людей, которые встали на пути невидимой угрозы. Пожарные, военнослужащие, инженеры, врачи – все, кто принял на себя удар атомной стихии, рискуя своей жизнью. Многие из них были нашими земляками. 3907 жителей Татарстана по зову долга и сердца отправились спасать мир от радиоактивного заражения и ценой своего здоровья защитили миллионы людей», – отметил он.

По словам Кадамова, главный урок, который пришлось усвоить после Чернобыльской аварии – в вопросах радиационной и техносферной безопасности не может быть мелочей. Он подчеркнул, что ГУ МЧС России по РТ вместе с другими ведомствами делает все возможное, чтобы подобное больше никогда не повторилось – улучшает системы мониторинга, а специалистов готовит к работе в любых условиях. Кадамов также особо выделил работу республиканского центра МЧС Республики Татарстан имени Ш.С. Каратая, который занимается реабилитацией пострадавших от радиации. За время работы центра курс реабилитации прошли тысяч чернобыльцев.

«Память о Чернобыле – это еще и наш долг перед будущими поколениями. Мы обязаны передать молодежи правду о тех событиях. Не как страшную историю, а как рассказ о настоящей отваге и как напоминание о хрупкости мира, в котором мы живем. Вечная память тем, кто не дожил до этой даты! Крепкого здоровья и долголетия всем, кто прошел через горнило Чернобыля», – подытожил Кадамов.