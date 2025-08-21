Ирек Файзуллин вручил ряд ведомственных наград Минстроя РФ представителям Татарстана

В завершение пленарной сессии Всероссийского форума «Развитие малых городов и исторических поселений» в Казани министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин вручил ряд ведомственных наград. Среди получателей оказались и несколько представителей Татарстана.

Так, были награждены директор фонда «Институт развития городов» Наиля Зиннатуллина, руководитель департамента программ развития городской среды фонда Арина Петрова и сотрудник Минстроя РТ Алия Ракаева.