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Политика 14 мая 2024 16:55

Ирек Файзуллин утвержден на должность главы Минстроя России

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Ирек Файзуллин утврежден на пост министра строительства и ЖКХ России. Решение принято на заседании Государственной Думы, сообщает РИА Новости.
В голосовании приняли участие 353 депутата, еще 80 воздержались.

«Утвердить Файзуллина Ирека Энваровича министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации», — отмечается в тексте соответствующего постановления.

#Ирек Файзуллин
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