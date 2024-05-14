news_header_bot_970_100
Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Ирек Файзуллин утвержден на должность главы Минстроя России
Скопировать ссылку
Ирек Файзуллин утврежден на пост министра строительства и ЖКХ России. Решение принято на заседании Государственной Думы, сообщает РИА Новости.
В голосовании приняли участие 353 депутата, еще 80 воздержались.
«Утвердить Файзуллина Ирека Энваровича министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации», — отмечается в тексте соответствующего постановления.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2