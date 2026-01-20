Ирек Файзуллин: «Стройка есть и будет локомотивом развития экономики»

Ирек Файзуллин

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Объем строительных работ в Татарстане достиг 1 трлн рублей. Этот показатель в сопоставимых ценах вырос почти в три раза по сравнению с 2019 годом, когда он составлял 364 млрд рублей. О динамике развития отрасли в республике заявил министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин, выступая на коллегии Минстроя РТ.

«Это действительно гигантская работа, которая связана с инвестициями», – прокомментировал рост министр.

Оценивая роль строительного комплекса в масштабах всей страны, глава Минстроя России подчеркнул, что отрасль остается ключевым драйвером даже в сложных экономических условиях.

«И сегодня, в условиях некоторого охлаждения экономики, как Центробанк у нас говорит, связанного с высокой ставкой, стройка есть и будет локомотивом развития экономики», – заявил Ирек Файзуллин.

Министр также отметил, что достигнутые результаты стали возможны благодаря реализации национальных проектов и государственной поддержке инфраструктурного развития.