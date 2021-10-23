Ирек Файзуллин: преодолеть пандемию строительной отрасли помогли инструменты поддержки

Во время пандемии строительная отрасль в России в целом проходит с плюсом благодаря инструментам поддержки, в том числе льготная ипотека, которая дала прорыв по вводу жилья. Об этом сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин в интервью Андрею Кузьмину для «Татарстан24».

«Результаты 2020 года — первого пандемийного года — показали, что в целом строительная отрасль прошла с плюсом и в жилищном строительстве, и вообще во всех видах строительства, которые осуществлялись в нашей стране. В промышленном, в дорожном строительстве результаты более высокие, чем в прошлые годы. В этом большую роль сыграли инструменты поддержки: в дорожном и жилищном строительстве — это в том числе и льготная ипотека, которая дала прорыв по вводу жилья», — сказал министр.

По его данным, в 2020 году было сдано более 82 млн кв. метров, в 2021-м планируется ввести более 85 млн кв. метров, а на 2022 год поставлены амбициозные планы в рациональных целях — это 90 млн кв. метров.

По словам Ирека Файзуллина, работу всех регионов отличает потенциал. «Сегодня на территории России находятся в процессе строительства более 142 млн кв. метров жилья. Подготовленный градостроительный потенциал на территории страны составляет более 200 млн кв. метров. Возможности есть, главное — умело воспользоваться механизмами поддержки, которые осуществляются федеральным правительством», — отметил он.

Как ранее отмечал Президент России Владимир Путин, льготная ипотека сыграла положительную роль для граждан и развития рынка, о чем сообщало ИА «Татар-информ».