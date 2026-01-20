Ирек Файзуллин поблагодарил Татарстан за восстановление Лисичанска и Рубежного

Ирек Файзуллин

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин поблагодарил руководство и строителей Республики Татарстан за работу по восстановлению подшефных регионов. В рамках специальной программы республика курирует восстановление социальных и инфраструктурных объектов в городах Лисичанск и Рубежное.

Выступая на коллегии республиканского ведомства, глава Минстроя РФ выделил эту работу в отдельную задачу, отметив ее сложность и важность.

«Отдельно хочу поблагодарить за работу в Лисичанске и Рубежном. Это тоже серьезная задача, поставленная Президентом нашей страны, и она успешно выполняется в непростых условиях», – сказал Ирек Файзуллин.

Министр подчеркнул, что рассчитывает на такую же конструктивную работу со стороны Татарстана и в 2026 году.