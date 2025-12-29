Ирек Файзуллин: Падение продаж жилья в РФ есть, но не критичное

Продажи жилья в России сократились, однако ситуация остается стабильной и не вызывает серьезных опасений. Об этом заявил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин в интервью телеканалу «Россия-24».

«Падение продаж жилья есть, но оно не критическое. Льготная ипотека сузилась только в сторону семейной, IT-ипотеки и так далее. Это, конечно, влияет на продажи», – объяснил Файзуллин.

Глава Минстроя также выразил позитивную оценку действиям Банка России. Он указал, что при снижении инфляции в перспективе возможно уменьшение ключевой ставки, что поддержит рынок недвижимости.

«Надо быть готовыми к тому, что большой объем жилья будет востребован. В каждом регионе люди просто ждут, когда коммерческая ипотека пойдет, в том числе и вторичная», – подчеркнул министр.