Общество 20 августа 2025 18:02

Ирек Файзуллин обсудил с главами муниципалитетов вопросы благоустройства городов

Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин встретился с главами муниципалитетов – членами Федеральной проектной команды ВАРМСУ по направлению «Комфортная среда для жизни» 20 августа в Казани. Мероприятие прошло на площадке Акселератора программы формирования комфортной городской среды в рамках Всероссийского форума «Развитие малых городов и исторических поселений».

Во встрече также участвовал заместитель начальника Управления Президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев, который поблагодарил Минстрой России за открытый диалог с главами муниципалитетов.

Во время обсуждения стороны рассмотрели механизмы привлечения внебюджетного финансирования, в том числе для малых муниципалитетов, перспективу расширения круга участников Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, а также роль вовлечения граждан через Всероссийское голосование.

Сопредседатель ВАРМСУ, член президиума Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления Ирина Гусева отметила значимость встречи: «Особое значение имеет то, что федеральные власти вновь приняли во внимание вопросы, актуальные для муниципального сообщества. ВАРМСУ благодарит Министра за возможность вести открытый и конструктивный диалог».

«В ходе обсуждения особое внимание уделялось поддержке малых муниципалитетов и вопросам обратной связи по заявкам, поданным на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды, которые не стали победителями. Это поможет муниципалитетам улучшать будущие проекты. Также рассматривались пути расширения участия в конкурсе, что позволит повысить качество и масштаб создания комфортной городской среды в муниципальных образованиях», – сообщила Гусева.

Ирек Файзуллин продемонстрировал главам муниципалитетов работу личного кабинета руководителя и информационных систем Минстроя, позволяющих отслеживать ход строительства и ключевые показатели проектов в режиме реального времени.

«Наша задача – за разумные деньги и в реальные сроки завершать объекты», – подчеркнул министр.

В рамках мероприятия участники посетили кампус КГАСУ, который активно развивает свою материально-техническую базу, включая 21 научно-образовательный центр, ознакомились с большинством центров и Архитектурно-образовательным пространством.

