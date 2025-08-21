Ирек Файзуллин назвал главную проблему при восстановлении Донбасса

Главная проблема, оставшаяся при восстановлении Донбасса, – это вопрос пресной воды. Об этом на пленарной сессии Всероссийского форума «Развитие малых городов и исторических поселений» заявил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

«Сегодня у нас все процессы встали на рельсы, но главной проблемой остается вода. В четырех новых регионах уже несколько лет летом засуха и жара, более 50 тыс. кубометров воды испаряется из наших водохранилищ. Но задача поставлена, мы решим этот вопрос. Тем более у нас был такой опыт в 2020 году в Крыму при таких же погодных условиях», – заявил Файзуллин.

Одним из способов решения проблемы может стать перекидка водохранилищ, однако это пока невозможно из-за беспилотной опасности, добавил министр.

При этом он подчеркнул, что Донбасс планомерно развивается и восстанавливается. Там появляются новые общественные пространства, строятся дома и дороги.

Этот тезис подтвердил и глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, уже в скором времени на территории нового региона займутся развитием экономического кластера и туризмом.

«Видим огромнейшие перспективы, Донбасс имеет все основания в скором будущем считаться промышленно-экономическим центром, и будем развивать туристическое направление. Все задачи, которые поставил нам Президент России Владимир Путин, будут выполнены. Общими усилиями справимся», – сообщил он.

Города Донбасса восстанавливаются высокими темпами, и даже те территории, которые совсем недавно были прифронтовыми, уже обретают новый облик и становятся достойным местом для жизни для местного населения, добавил Пушилин.