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Общество
12 января 2022  20:00

Ирек Файзуллин исполнил новогоднее желание 11-летнего Андрея Кулиева увидеть панду

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Глава Минстроя России Ирек Файзуллин присоединился к благотворительной акции «Елка желаний» и исполнил мечту 11-летнего Андрея Кулиева из Севастополя, который очень любит животных и хотел увидеть панду. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте федерального министерства. 

«Андрей с удовольствием наблюдал за пандами, узнал, почему фламинго розовые, и посмотрел на семейство слонов», — отмечается в сообщении. 

До экскурсии мальчик и его семья встретились с министром. Ирек Файзуллин поговорил с Андреем и подарил ему сувениры. 

Семья Кулиевых посетила Московский зоопарк, а потом побывала в Оружейной палате и в самом большом аквариуме Европы «Москвариуме».

«Елка желаний» стартовала 15 ноября 2021 года и продлится до 28 февраля 2022 года. Ранее в благотворительной акции принял участие и Президент России Владимир Путин — он исполнил новогодние мечты троих детей. 

#елка желаний #Ирек Файзуллин
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