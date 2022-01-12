Ирек Файзуллин исполнил новогоднее желание 11-летнего Андрея Кулиева увидеть панду

Глава Минстроя России Ирек Файзуллин присоединился к благотворительной акции «Елка желаний» и исполнил мечту 11-летнего Андрея Кулиева из Севастополя, который очень любит животных и хотел увидеть панду. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте федерального министерства.

«Андрей с удовольствием наблюдал за пандами, узнал, почему фламинго розовые, и посмотрел на семейство слонов», — отмечается в сообщении.

До экскурсии мальчик и его семья встретились с министром. Ирек Файзуллин поговорил с Андреем и подарил ему сувениры.

Семья Кулиевых посетила Московский зоопарк, а потом побывала в Оружейной палате и в самом большом аквариуме Европы «Москвариуме».

«Елка желаний» стартовала 15 ноября 2021 года и продлится до 28 февраля 2022 года. Ранее в благотворительной акции принял участие и Президент России Владимир Путин — он исполнил новогодние мечты троих детей.