Ирек Файзуллин: главное для развития строительства — дебюрократизация нормативной базы

Главное условие развития строительства в России — дебюрократизация нормативной базы, об этом в «Интервью без галстука» с Андреем Кузьминым рассказал министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин.

«В первую очередь, стоит задача дебюрократизации нормативной базы РФ. Эти изменения уже ощущаются на территории практически всех регионов», — отметил глава Минстроя РФ (до того возглавлявший республиканское министерство).

По словам Файзуллина, речь идет об упрощении экспертизы и экспертного сопровождения проектов. «Число процедур в самом инвестиционно-строительном процессе с 1 сентября 2021 года установлено федеральным законом – не более 32. Сейчас регионы подтягиваются в этой части, чтобы упростить свои процессы», — подчеркнул спикер.

Такие меры необходимы, чтобы ускорить выход «на строительную площадку». Многие из подготовительных процедур, которые раньше можно было проходить только последовательно, теперь можно осуществлять параллельно.

Кроме того, министр упомянул преимущества перевода нормативов от обязательности к добровольности. «Более чем из 10 тысяч норм уже 6 800 мы сделали добровольными. Это меняет подходы и проектировщиков, и заказчиков, и работу экспертных органов, и государственной, негосударственной экспертизы», — рассказал Файзуллин. По его словам, это сокращает инвестиционно-строительный процесс на 30%.

Для продолжения изменений в области строительства необходимо продолжать реформировать нормативную базу, соответствующие предложения уже внесены в новую Госдуму, отметил Ирек Файзуллин.