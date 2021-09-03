Ирек Богуславский: Татарстанцев волнуют вопросы благоустройства и занятия спортом

Депутат Госдумы от Татарстана Ирек Богуславский обсудил с жителями Татарстана их наказы, оставленные в системе «Мой депутат». Большая часть обращений касалась благоустройства и занятия спортом.

Житель села Нижняя Сунь Мамадышского района Айрат Садыков оставил обращение через сервис с просьбой провести освещение на улице Карла Маркса. Ирек Богуславский позвонил жителю, чтобы уточнить проблему и узнать, связывался ли с ним кто-нибудь из местных властей, но выяснилось, что проблема уже устранена силами администрации.

В школе в селе Катмыш, которое тоже находится в Мамадышском районе, есть одна серьезная проблема – отсутствие спортивного зала. Назиля Сафина преподает физкультуру, но полноценно проводить уроки бывает очень тяжело. «Я прошу оказать содействие в строительстве спортзала. Работаю учителем физкультуры и хотелось бы, чтобы наши дети могли полноценно заниматься спортом со всем необходимым инвентарем!» – поделилась Назиля Сафина.

Ирек Богуславский рассказал жительнице, что глава Мамадышского района Анатолий Иванов уже готовит письмо в Министерство образования и науки.

«Глава вашего района знает о вашей проблеме, он уже готовит письмо в Министерство образования, чтобы вашу школу включили в одну из федеральных или региональных программ. Мы берем ваш вопрос под контроль, надеюсь, что скоро он будет решен», – заявил депутат Госдумы РФ.

Сервис «Мой депутат» продолжает свою работу по сбору наказов и предложений от жителей Республики Татарстан. Обратиться к партии «Единая Россия» можно несколькими способами: оставить наказ на сайте мойдепутат.онлайн, позвонить по телефону 8 800 201 16 00 (или оставить свой номер для обратного звонка), а также написать в WhatsApp. Обращения жителей поступают ежедневно и сразу же направляются на решение.