Ирек Богуславский подал документы на праймериз «Единой России»

Депутат Государственной Думы России Ирек Богуславский подал документы в оргкомитет «Единой России» для участия в предварительном голосовании. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Парламентарий объяснил, что решил выдвинуться в новый созыв Госдумы, поскольку чувствует ответственность перед жителями, республикой и страной. Он отметил, что идет на выборы от «Единой России», так как разделяет ценности партии – ответственность, стабильность и развитие.

По его оценке, партия консолидировалась и готова к работе в интересах граждан. Богуславский добавил, что намерен использовать накопленный опыт и добиваться конкретных результатов, а не ограничиваться заявлениями.

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия» в РТ

Ирек Богуславский окончил Казанский финансово-экономический институт и занимается развитием промышленности. Вместе с командой он вывел из предбанкротного состояния несколько предприятий Татарстана, которые сегодня входят в число лидеров в сферах бытовой химии и масложировой продукции.

В Госдуме он сосредоточился на поддержке промышленности и был избран заместителем председателя комитета по контролю, который отвечает за прозрачность процедур и обоснованность решений.

За последние пять лет Богуславский стал инициатором 35 законопроектов, из которых 30 уже приняты и действуют. Среди них – закон о признании добровольцев специальной военной операции ветеранами боевых действий, а также меры по ужесточению ответственности за пропаганду нетрадиционных ценностей.

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия» в РТ

При его участии в Татарстан удалось привлечь более 13 млрд рублей по государственной программе «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций».

За это же время в адрес депутата поступило более 4 тысяч обращений от граждан, каждое из которых, по его данным, было рассмотрено.

С 2014 года по инициативе Богуславского действует программа помощи, в рамках которой гуманитарные грузы направляют в новые регионы России, приграничные территории и эвакуированным жителям. Более 20 лет он поддерживает малообеспеченные и многодетные семьи, людей с инвалидностью, детские дома, медицинские и социальные учреждения, а также религиозные организации.

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия» в РТ

Помощь получают жители не только Татарстана, но и других регионов. В частности, в апреле фонд «Нэфис» отправил более 50 тонн гуманитарной помощи в Иран и около 19 тонн – в Дагестан.

Осенью 2023 года Богуславский учредил благотворительный фонд «Нэфис». С 2024 года фонд на постоянной основе помогает семьям погибших участников СВО из Татарстана, а также семьям военнослужащих с инвалидностью I и II групп. За это время им передали более 2 тысяч тонн помощи. Кроме того, десять военнослужащих, вернувшихся после тяжелых ранений, получили автомобили.

Богуславский также одним из первых поддержал благотворительный проект «Приют человека». При его участии в Казани открылись первые пункты бесплатного горячего питания для нуждающихся. Сейчас фонд «Нэфис» ежемесячно оказывает помощь этому проекту.