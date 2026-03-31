31 марта 2026

«Ирбис» в шаге от высшей лиги: финальный тур Первой лиги по флорболу пройдет в Казани

Фото: Национальная федерация флорбола России / нффр.рф

С 9 по 12 апреля в казанском спортивном комплексе «Тулпар» состоится заключительный, четвертый тур Первой лиги Национальной федерации флорбола. Организатором соревнований выступает местный клуб «Ирбис».

После трех предварительных этапов казанская команда занимает первое место в турнирной таблице. Для завоевания чемпионского титула и выхода в высший дивизион казанцам достаточно одержать победу в любом из четырех домашних матчей.

В дни турнира гостей ждет насыщенная развлекательная программа: автограф-сессии с игроками «Рубина», медийного клуба 2DROTS Эдом и Кареном, а также с капитаном «Ирбиса» Андреем Бородкиным. В перерывах между играми пройдут розыгрыши призов от партнеров. Главный приз – игровую приставку PlayStation – разыграют 12 апреля.

12 апреля после финального матча состоится торжественная церемония награждения, в которой примет участие министр спорта Татарстана Владимир Леонов. Он отметил, что успехи клуба вдохновляют молодежь заниматься спортом и подтверждают развитие флорбола в республике.

«Флорбол в Татарстане активно развивается, и победы клуба и участие в нем наших казанских игроков – это результат системной работы команды, тренерского штаба и верных болельщиков, – отметил Владимир Леонов. – Такие успехи вдохновляют молодежь заниматься спортом и показывают, что в республике есть все условия для роста даже в неолимпийских дисциплинах. Желаю “Ирбису” уверенной победы в заключительном туре и жду всех на трибунах: поддержка зрителей всегда придает сил», – сказал Леонов.

В Лениногорском районе реализуется комплексное обновление социальной инфраструктуры

