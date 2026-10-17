news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
На главную ТИ-Спорт 17 октября 2026 17:05

«Ирбис» не смог обыграть «Мининский» в чемпионате России по флорболу

Читайте нас в
«Ирбис» не смог обыграть «Мининский» в чемпионате России по флорболу
Фото: пресс-служба флорбольного клуба «Ирбис»

Флорбольный клуб «Ирбис» из Татарстана проиграл нижегородскому «Мининскому» во встрече чемпионата России среди мужских команд Высшей лиги сезона 2026/2027. Основное время завершилось со счетом 4:4, а в серии буллитов победу одержали гости.

«Ирбис» открыл счет на 15-й минуте благодаря голу Игоря Трусова. Во втором периоде Марк Разумков сравнял счет, а затем вывел нижегородцев вперед. На 37-й минуте Илья Липатов восстановил равенство – 2:2.

В начале третьего периода Владимир Горшененко и Николай Потапушин забросили по мячу в ворота татарстанской команды, увеличив преимущество «Мининского» до двух голов. Однако «Ирбис» сумел отыграться: Андрей Бородкин сократил отставание, а Никита Белянин сравнял счет на 55-й минуте.

В серии послематчевых бросков решающий гол забил Николай Потапушин, принеся «Мининскому» победу со счетом 5:4.

#флорбол
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Сотрудницу полиции Челнов поймали на взятках от диаспоры из Центральной Азии

Сотрудницу полиции Челнов поймали на взятках от диаспоры из Центральной Азии

16 октября 2026

Депутат Стенякина рассказала, кто может взять льготную ипотеку под 3%

17 октября 2026
Новости партнеров