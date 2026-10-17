«Ирбис» не смог обыграть «Мининский» в чемпионате России по флорболу

Фото: пресс-служба флорбольного клуба «Ирбис»

Флорбольный клуб «Ирбис» из Татарстана проиграл нижегородскому «Мининскому» во встрече чемпионата России среди мужских команд Высшей лиги сезона 2026/2027. Основное время завершилось со счетом 4:4, а в серии буллитов победу одержали гости.

«Ирбис» открыл счет на 15-й минуте благодаря голу Игоря Трусова. Во втором периоде Марк Разумков сравнял счет, а затем вывел нижегородцев вперед. На 37-й минуте Илья Липатов восстановил равенство – 2:2.

В начале третьего периода Владимир Горшененко и Николай Потапушин забросили по мячу в ворота татарстанской команды, увеличив преимущество «Мининского» до двух голов. Однако «Ирбис» сумел отыграться: Андрей Бородкин сократил отставание, а Никита Белянин сравнял счет на 55-й минуте.

В серии послематчевых бросков решающий гол забил Николай Потапушин, принеся «Мининскому» победу со счетом 5:4.