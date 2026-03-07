Иранский капкан для Трампа, энергетика и феномен ифтара в Татарстане: акценты недели

США и Израиль за неделю военной агрессии не смогли сломить политическую волю Тегерана, Казань готовится к международному форуму «Энергопром-2026», а ифтар стал большим общественным явлением в Татарстане. Эти темы в «Акцентах недели» обсудили главный редактор «Татар-информа» Ринат Билалов, обозреватель Альберт Бикбов и ведущий Артур Халилуллов.





Военный «облом» Трампа в Иране

Главная тема этой недели – военная агрессия США и Израиля в отношении Ирана. Их удары перевели давнее затяжное противостояние в горячую фазу. В результате ракетной атаки погиб верховный лидер ИРИ аятолла Али Хаменеи.

В Вашингтоне и Иерусалиме, вероятно, рассчитывали на блицкриг и обрушение государственной системы в Тегеране. Но что-то для президента США Дональда Трампа в Передней Азии пошло не по плану.

Тегеран ответил ударами по американским базам на Ближнем Востоке и топил танкеры в пределах досягаемости. Иран применил сотни баллистических ракет и дронов-камикадзе для атак на израильские города и военную инфраструктуру. Под их ударами оказались Тель-Авив, Иерусалим, Хайфа и другие города Израиля.

Куда повернет конфликт, что будет с мировыми ценами на нефть и газ и что все это значит для России – обсудили главный редактор «Татар-информа» Ринат Билалов, блогер и обозреватель Альберт Бикбов и ведущий программы Артур Халилуллов.

Экономика Татарстана и энергетика: необходимая синергия

С 1 по 3 апреля в Казани пройдет международный форум «Энергопром». Количество участников деловой программы в этом году вырастет практически вдвое по сравнению с прошлым годом. Форум пройдет на «Казань Экспо».

В традиционной выставке электроэнергетического форума примут участие свыше 20 регионов России, а также представители других стран. Всего же экспозиция займет площадь более 10 тысяч квадратных метров.

Татарстан является передовым регионом России с точки зрения экономического развития и промышленной активности. А также одним из лидеров потребления электроэнергии. Хватает ли энергетических ресурсов республике, в чем ценность площадки «Энергопрома» и другие вопросы обсудили участники видеоподкаста «Акценты недели».

Ифтар в Татарстане – больше, чем ифтар

Во всем мусульманском мире продолжается священный месяц Рамадан. С 17 февраля по 19 марта татарстанские мусульмане соблюдают строгий пост. В этот месяц поглощать еду и напитки можно лишь после вечерней молитвы по местному времени – сразу после захода солнца.

В последние годы проведение ифтаров в Татарстане стало неотъемлемой частью не только религиозной, но и культурной и общественной жизни республики. Проводится масса совместных мусульманских разговений – здесь и большой Республиканский ифтар, и ифтар для бойцов СВО, и «Бизнес-ифтар», и «Фешен-ифтар», и так далее.

В чем феномен татарстанских ифтаров – разбирались участники программы.