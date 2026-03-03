news_header_top
Общество 3 марта 2026 13:30

«Может занять более жесткую позицию»: кто станет следующим лидером Ирана

Иранский эксперт назвал возможного преемника Хаменеи

Иранский эксперт и журналист Хаял Муаззин назвал имя вероятного преемника аятоллы Али Хаменеи

Фото предоставлено Хаялом Муаззином

Новый верховный лидер Ирана может занять более жесткую позицию по отношению к США и Израилю. Таким мнением в интервью с «Татар-информом» поделился иранский эксперт и журналист Хаял Муаззин.

«Пока вопрос о кандидатуре официально не обсуждается, имена не объявлены, и делать однозначные заявления преждевременно. Однако вероятно, что новый лидер может занять более жёсткую позицию. Переговорная линия с США может быть окончательно закрыта, и, по моему мнению, Иран может ускорить движение к статусу ядерной державы», – сказал Муаззин.

Фото: © Евгений Биятов / РИА Новости

Он не исключает, что новым иранским лидером может стать внук основателя и первого рахбара исламской республики, а также полный его тезка Рухолла Хомейни.

«Если, к примеру, на эту позицию придёт внук имама Хомейни — Рухолла Хомейни, который в одном из интервью заявлял о необходимости создания ядерного оружия, это может означать серьёзный стратегический поворот», – добавил спикер.

Напомним, 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В тот же день был нанесен удар по резиденции верховного лидера, в результате которого погиб Али Хаменеи, а также члены его семьи, включая годовалую внучку рахбара.

