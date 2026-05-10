Иранская теннисистка отказалась играть в турнире в Стамбуле против соперницы из Израиля

Фото: «Татар-информ» ​

Иранская теннисистка Хана Шабанпур снялась с финала парного юниорского турнира в Стамбуле, отказавшись играть против соперницы из Израиля в знак протеста против операции Израиля и США в Иране, сообщает РБК.

Шабанпур и ее партнерша турчанка Самие Идиль Озкерестеджи не вышли на решающий матч после того, как узнали, что их соперницами станут Маргарита Актуганова (Израиль) и россиянка Ева Султанова. Иранское агентство IRNA сообщило, что решение принято в знак протеста против недавних преступлений израильского режима и массовой гибели невинных женщин и детей.

Поступок теннисистки получил официальную поддержку Тегерана. В сообщении генконсульства Ирана в Казани отмечается, что в тот момент, когда усилия Шабанпур принесли плоды и все ждали нового триумфа, она своим смелым выбором показала, что героизм – это стоять за свою Родину и свой народ.