Иранская карикатура стала доступна в залах Национальной библиотеки

Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-Информ»

В универсальном зале Национальной библиотеки Казани открылась выставка карикатур от иранских и российских мастеров.

«Карикатура – это иллюстрированная идея, которая играет большую роль в установлении связи и мотивации у аудитории. Как и искусство, карикатура может побуждать к действию, размышлениям и обсуждению различных социальных проблем», – рассказал в своем приветствии генеральный консул Исламской республики Иран Давуд Мирзахани.

Фото: © Жамиль Салимгареев/ «Татар-информ»

На выставке представлены 33 работы иранских и российских художников. В них поднимаются вечные социальные проблемы, которые в осмыслении мастеров карикатуры получают сатирический, а иногда даже трагический облик. Объединяющим элементом, конечно же, стал образ книги в культуре и жизни современного человека.

Работы были выбраны из огромного пула участников Международного конкурса карикатур о книге 2021 года. В этом году конкурс будет проходить в шестой раз. За годы своего существования карикатурное биеннале видело 6500 работ из более сотни стран.

Фото: © Жамиль Салимгареев/ «Татар-информ»

«Традиция не прерывалась никогда. Иран всегда был образцом для ученых, поэтов, литераторов и художников. Татарская сатирическая пресса, которая появилась в начала XX века, во многом сформировалась под влиянием художественно-сатирической периодики Ирана», – считает исламовед, ведущий научный сотрудник Института языка, литературы и искусства АН РТ им. Г. Ибрагимова Азат Ахунов.

Он также добавил, что существует много стереотипов об Иране. Ахунов уверен, что выставка карикатур способна разрушить эти стереотипы.

«Эта выставка показывает, что Иран – это современное, развитое государство, где есть демократия, есть возможность открыто высказывать свои идеи, где можно критиковать начальство и бюрократов. Все это воочию можно увидеть здесь», – уверил исламовед.

Фото: © Жамиль Салимгареев/ «Татар-информ»

По словам директора Национальной библиотеки РТ Мадины Тимерзяновой, выставка была организована в сжатые сроки. После XXVIII Всероссийского библиотечного конгресса, который проходил в Казани с 19 по 24 мая, иранские коллеги подали идею провести эту выставку в Казани.

«Мы этого шанса не упустили. Мы понимали, что нас уже разрывает изнутри от мероприятий, но мы сказали – эта выставка будет у нас», – рассказала Тимерзянова.

Фото: © Жамиль Салимгареев/ «Татар-информ»

Заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин подчеркнул, что сотрудничество Ирана и Татарстана не ограничивается локальными выставками и официальными встречами. Иран является постоянным гостем на Казанском кинофестивале.

«Иранские фильмы являются постоянными участниками Фестиваля мусульманского кино в Казани. В этом году мы также получили заявки от Республики Иран. Это сотрудничество именно сейчас очень важно для Татарстана и для Российской Федерации», – объяснил Натфуллин.