Происшествия 2 марта 2026 11:26

Иран заявил об уничтожении базы США в Бахрейне и консульства в Эрбиле

Американская военная база в Бахрейне и консульство США в иракском Эрбиле уничтожены. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гостелерадиокомпанию Ирана.

Отмечается, что консульство теперь «непригодно для использования».

Израиль и США 28 февраля нанесли серию ударов по территории Ирана. В результате погиб верховный лидер страны Али Хаменеи, а также несколько высокопоставленных военных руководителей. В ответ Иран ударил по американским военным базам на Ближнем Востоке и по территории Израиля.

