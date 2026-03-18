news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 18 марта 2026 12:17

Иран заявил об ударе по Израилю в качестве мести за гибель Лариджани

Читайте нас в
Телеграм

Корпус стражей исламской революции (КСИР) утверждает, что ударил по Израилю в качестве мести за гибель секретаря Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани.

«Тель-Авив был поражен ракетами Khorramshahr-4 и Qadr с разделяющейся головной частью, а также ракетами Emad и Kheibar Shekan. Таким образом мы отомстили за убийство [секретаря Высшего совета национальной безопасности Али] Лариджани и его соратников», – цитирует ТАСС заявление военных.

Как заявили в КСИР, ракеты «поразили более 100 целей» на территории Израиля.

Во вторник, 17 марта, глава Минобороны Израиля Исраэль Кац сообщил о гибели Лариджани в результате авиаудара по Ирану. Его сын – Мортаза – и начальник службы охраны Алиреза Баят были убиты вместе с ним.

#сша и иран #Израиль
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Передача культурного кода»: как в Татарстане отметят 140-летие Габдуллы Тукая

Новости партнеров