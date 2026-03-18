Иран заявил об ударе по Израилю в качестве мести за гибель Лариджани

Корпус стражей исламской революции (КСИР) утверждает, что ударил по Израилю в качестве мести за гибель секретаря Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани.

«Тель-Авив был поражен ракетами Khorramshahr-4 и Qadr с разделяющейся головной частью, а также ракетами Emad и Kheibar Shekan. Таким образом мы отомстили за убийство [секретаря Высшего совета национальной безопасности Али] Лариджани и его соратников», – цитирует ТАСС заявление военных.

Как заявили в КСИР, ракеты «поразили более 100 целей» на территории Израиля.

Во вторник, 17 марта, глава Минобороны Израиля Исраэль Кац сообщил о гибели Лариджани в результате авиаудара по Ирану. Его сын – Мортаза – и начальник службы охраны Алиреза Баят были убиты вместе с ним.