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Иран заключил сделку с Россией о закупке истребителей Су-35
Россия и Иран заключили сделку закупке российских истребителей Су-35. В Тегеране заявили, что соглашение было подписано после завершения действия оружейного эмбарго ООН, запрещающего покупку Ираном обычных вооружений, передает государственное агентство IRNA.
«В заявлении миссии по этому поводу все же подчеркивается, что это двустороннее сотрудничество не имеет ничего общего с [конфликтом] на Украине, так как никакого военного сотрудничества между Ираном и Россией в Украине нет абсолютно», – говорится в сообщении.
Отмечается также, что после войны в 1988 году Иран обратился к ряду стран с просьбой продать, но только Россия на нее ответила.
Напомним, ранее в иранском МИДе заявляли, что Иран поставил России небольшое количество беспилотников, однако это происходило за несколько месяцев до спецоперации на Украине.
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