Иран возложил ответственность за нападение на завод в Исфахане на Израиль

Предварительные итоги расследования атаки на военный завод в иранском городе Исфахан показали, что ответственность за нападение несет Израиль. Об этом передает ISNA со ссылкой на постпреда исламской республики при ООН Амида Саида Иравани.

«[Результаты] предварительного расследования говорят о том, что сионистский режим несет ответственность за террористическое нападение на объект Минобороны в городе Исфахан, действия этого режима нарушают международное право и осуждаются», – сказано в письме, которое Иравани направил генсеку ООН и председателю Совбеза всемирной организации.

Также в документе говорится, что Иран имеет законное и неотъемлемое право обеспечивать свою безопасность и жестко реагировать на любые угрозы или нарушения со стороны сионистского режима. Отмечается, что постпред Ирана призвал Совбез ООН осудить воинственные заявления израильских властей, передает ТАСС.

В ночь на воскресенье в Исфахане, расположенном в центральной части Ирана, прогремел сильный взрыв. Позднее стало известно, что на один из заводов Минобороны совершена неудачная атака с использованием квадрокоптера. Телеканал Al Arabiya позднее сообщал, что к удару причастны ВВС США, а также «еще одна страна».