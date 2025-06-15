Иран утвердил договор о стратегическом партнерстве с Россией

Председатель парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф направил Президенту страны Масуду Пезешкиану утверждённый договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Российской Федерацией. Об этом сообщает ТАСС.

Документ был передан в форме закона после прохождения всех этапов внутригосударственного согласования.

Ранее договор был ратифицирован парламентом Ирана, а затем окончательно одобрен Советом стражей конституции – органом, проверяющим законопроекты на соответствие конституции и нормам исламского права.