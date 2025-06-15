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Политика 15 июня 2025 21:36

Иран утвердил договор о стратегическом партнерстве с Россией

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Председатель парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф направил Президенту страны Масуду Пезешкиану утверждённый договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Российской Федерацией. Об этом сообщает ТАСС.

Документ был передан в форме закона после прохождения всех этапов внутригосударственного согласования.

Ранее договор был ратифицирован парламентом Ирана, а затем окончательно одобрен Советом стражей конституции – органом, проверяющим законопроекты на соответствие конституции и нормам исламского права.

#сотрудничество #россия и иран
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