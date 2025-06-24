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Политика 24 июня 2025 08:23

Иран сообщил о вступлении в силу прекращения огня с Израилем

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Иранский телеканал Press TV заявил о вступлении в силу прекращения огня между Ираном и Израилем после серии ракетных ударов. Об этом говорится в сообщении телеканала в его Телеграм-канале, пишет РИА Новости.

Ранее Армия обороны Израиля заявляла о шести ракетных запусках со стороны Ирана. Press TV, в свою очередь, сообщает о четырех волнах ударов.

«Прекращение огня началось», — говорится в публикации.

В ночь на 24 июня президент США Дональд Трамп заявил, что Иран и Израиль достигли договоренности о перемирии, которое должно стать «официальным прекращением 12-дневной войны» через 24 часа. При этом, как писала газета New York Times, представитель израильских военных отказался комментировать слова Трампа о прекращении огня.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи около 4.00 мск отметил, что никакого формального соглашения о прекращении огня пока нет, но если Израиль прекратит «агрессию» не позднее 4.00 по местному времени, то Тегеран больше не будет наносить удары.

#Иран #Израиль #Ближний Восток
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