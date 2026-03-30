Иран сообщил о смерти командующего ВМС КСИР вице-адмирала Тангсири

В Иране сообщили о смерти командующего военно-морскими силами КСИР Алирезы Тангсири, пишет РИА Новости.

«Вице-адмирал КСИР мученик Алиреза Тангсири… стал жертвой атаки агрессоров и погиб из-за тяжести полученных ранений», – сообщили в гостелерадиокомпании Ирана.

Помимо Тангсири за время конфликта было убито немало представителей иранской власти. Так, в первый же день был устранен верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Кроме того, были убиты начальник иранского Генштаба Абдулрахим Мусави, министр обороны Азиз Насирзаде, командующий КСИР Мохаммад Пакпур и другие.