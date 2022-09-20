Иран скоро начнет закупать у России 9 млн кубометров газа ежедневно

Иран вскоре начнет закупать у России газ для собственных нужд и своповых поставок в другие страны по соглашению, который подписали «Газпром» и Иранская национальная нефтяная компания. Об этом пишет Fars, передает РИА Новости.

Меморандум о взаимопонимании по стратегическому сотрудничеству на 40 млрд долларов был подписан в июле. Компании собирались изучить возможность сотрудничества по разработке месторождений в Иране, реализации СПГ-проектов и строительству магистральных газопроводов.

В скором времени республика начнет закупать 9 млн кубометров российского газа — поставки будут осуществляться через Азербайджан. Также планируется приобретение 6 млн кубометров газа ежедневно в Иран для своповых поставок в форме СПГ в другие страны, находящиеся южнее республики.

Напомним, ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила ввести потолок цен на российский газ. Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков отмечал, что после отказа европейских стран от российского газа «Газпром» будет активнее искать альтернативных покупателей.

Санкционное давление на Россию увеличилось после того, как 24 февраля Президент Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Западные страны осудили это решение, на сегодняшний день ЕС ввел уже седьмой пакет санкций.