Иран применил новую сверхтяжелую ракету при ударе по американским базам

Иран применил новую сверхтяжелую ракету во время удара по военным базам США на Ближнем Востоке, пишет иранское агентство NourNews.

Отмечается, что Иран запускает ракеты различных типов по американским базам в регионе.

Напомним, что Израиль и США 28 февраля нанесли серию ударов по территории Ирана. В результате погиб верховный лидер страны Али Хаменеи, а также несколько высокопоставленных военных руководителей. В ответ Иран ударил по американским военным базам на Ближнем Востоке и по территории Израиля.