news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 14 марта 2026 14:16

Иран предупредил ОАЭ о возможных новых ударах по американским объектам

Читайте нас в
Телеграм

В Иране предупредили ОАЭ о возможных новых ударах по объектам США. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на слова официального представителя центрального штаба иранского военного командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахима Зольфагари.

«Мы заявляем руководству ОАЭ, что Иран считает, что для защиты своего суверенитета и территорий законным правом является нанесение ударов по местам запуска американских ракет в судоходных портах, а также по местам размещения и укрытиям американских военных в ряде городов ОАЭ», – сообщил Зольфагари.

Жителей ОАЭ призвали покинуть места, где могут находиться военные США.

news_right_1
news_right_2
news_bot
Новости партнеров