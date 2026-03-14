Иран предупредил ОАЭ о возможных новых ударах по американским объектам

В Иране предупредили ОАЭ о возможных новых ударах по объектам США. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на слова официального представителя центрального штаба иранского военного командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахима Зольфагари.

«Мы заявляем руководству ОАЭ, что Иран считает, что для защиты своего суверенитета и территорий законным правом является нанесение ударов по местам запуска американских ракет в судоходных портах, а также по местам размещения и укрытиям американских военных в ряде городов ОАЭ», – сообщил Зольфагари.

Жителей ОАЭ призвали покинуть места, где могут находиться военные США.