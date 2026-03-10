«Иран практически побежден»: зачем Трамп объявил об окончании войны и обратился к Путину

В интервью телеканалу CBS Дональд Трамп сделал громкое заявление о том, что война с Ираном практически завершена. Кроме того, у него впервые в 2026 году состоялся разговор с Владимиром Путиным. Как связаны эти события и можно ли считать военные действия США против Ирана завершающимися – в материале обозревателя Альберта Бикбова.





Фото: whitehouse.gov

Война завершена

В интервью телеканалу CBS Дональд Трамп заявил о скором окончании военной операции США в Иране.

«Война практически завершена. У них нет флота, связи, военно-воздушных сил. Если посмотреть, у них ничего не осталось. В военном смысле ничего не осталось», – бахвалился перед журналистами американский президент.

После этого оптимистичного заявления цена на нефть марки Brent рухнула со 116 до 86 долларов за баррель. Нефтяной кризис, вызванный войной в Иране, спровоцировал ралли в акциях российских нефтедобывающих компаний. Бумаги «Роснефти» выросли почти на 30% с 28 февраля, «Башнефти» – примерно на столько же, акции «Лукойла» подорожали на 20%, «Татнефти» – на 15%. Объемы торгов резко выросли.

Однако, по словам Трампа, «осталась самая малость»: он заявил журналистам CBS News, что США рассматривают возможность захвата Ормузского пролива.

Не обошлось и без фирменных угроз со стороны хозяина Белого дома. Странно, ведь США, по его словам, уже практически победили.

«Если Иран сделает что-либо, что остановит поток нефти через Ормузский пролив, Соединенные Штаты Америки нанесут по нему удар в двадцать раз сильнее, чем те удары, которые уже были нанесены. Кроме того, мы уничтожим легко поражаемые цели, что сделает практически невозможным восстановление Ирана как государства», – написал Трамп в соцсети Truth Social.

Война не завершена

КСИР (Корпус стражей исламской революции) опроверг слова Трампа о скором окончании войны.

«Наши руки развязаны для расширения войны. Безопасность будет либо для всех, либо ни для кого. Именно мы решаем, когда закончится война», – ответил Трампу спикер КСИР Али Мохаммед Наини.

Еще один сигнал Трампу – Иран снял ограничения на дальность ракет. Об этом заявил глава Комиссии по национальной безопасности Ирана Эбрахим Азизи. Кроме того, командующий Воздушно-космическими силами КСИР Маджид Мусави заявил, что Иран переходит к масштабным ударам ракетами с тяжелыми боевыми частями массой от одной тонны.

Интересно, что на пресс-конференции, состоявшейся в понедельник в Дорале (штат Флорида), Трамп фактически дезавуировал свое заявление о «завершении войны». Журналисты напомнили ему о свежем высказывании министра обороны США Пита Хегсета о том, что война только начинается.

Президент США ответил: «Можно сказать и то, и другое».

То есть, по его словам, война с Ираном одновременно почти закончилась и только начинается. В таком раздвоенном мире, по всей видимости, живет американский президент.

На этой же пресс-конференции прозвучали и другие странные заявления Дональда Трампа. Так, например, он заявил, что Иран якобы где-то тайно раздобыл американскую ракету «Томагавк», а затем ударил ею по школе для девочек в иранском городе Минаб, в результате чего погибли более 168 человек.

Такое комментировать – только портить.

«Путин, помоги!»

В то же время американский президент впервые в 2026 году сам позвонил Владимиру Путину. Беседа длилась около часа и затронула сразу три горячие темы: иранский конфликт, Украину и Венесуэлу.

«У меня был очень хороший разговор с президентом Путиным. На линии было много людей с нашей стороны и с его стороны. Мы говорили об Украине, где идет просто бесконечная борьба.

И, конечно, затем мы говорили о Ближнем Востоке. И он хочет быть полезным. Я сказал, что он мог бы быть более полезным, если бы завершил войну между Украиной и Россией. Это было бы более полезно. Но у нас был очень хороший разговор, и он хочет быть очень конструктивным», – заявил Дональд Трамп журналистам.

Итоги состоявшегося телефонного разговора с российской стороны прокомментировал помощник президента Юрий Ушаков. По его словам, российская сторона изложила свои соображения по дипломатическому урегулированию конфликта – с опорой на предварительные контакты с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и лидерами стран Персидского залива.

Незадолго до этого Владимир Путин провел серию телефонных консультаций с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом, королем Бахрейна Хамадом бен Исой, эмиром Катара Тамимом бен Хамадом и президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом. Все четверо просили Москву посодействовать в урегулировании конфликта.

Россию пытаются привлечь к посредничеству в урегулировании конфликта Израиль – США – Иран. И здесь возникает множество подводных камней: у России тесные связи со всеми участниками конфликта, а значит, придется учитывать интересы всех сторон, что крайне сложно в сложившейся ситуации – прежде всего из-за непродуманных действий США и Израиля.

Выдавая желаемое завершение войны за действительное, Трамп, похоже, не хочет признавать, что США начинают все глубже увязать в иранской авантюре под названием «Эпическая ярость». Даже спустя десять дней после начала войны иранские власти не теряют контроль над страной и используют децентрализованные структуры управления.

Иран продолжает отвечать на удары, обстреливая регион баллистическими ракетами и беспилотниками. Полная блокада Ираном Ормузского пролива привела к росту цен на нефть выше 100 долларов за баррель, а на мировых рынках царит крайняя нервозность. Страны Ближнего Востока одна за другой сокращают добычу.

В самих США общество опасается затягивания войны и втягивания американских войск в наземную операцию с неизбежными потерями. Кроме того, в Америке боятся роста цен на нефть, что неминуемо приведет к усилению инфляции.

Трампу необходимо как-то выпутываться из создавшейся ситуации, поэтому неудивительно, что он обращается за помощью к России. Только вот следует ли ему помогать после того, что он натворил в последнее время, – вот вопрос.