Иран потребовал от ФИФА лишить США права проведения чемпионата мира по футболу 2026 года

Фото: © Ильнар Тухбатов / «Татар-информ» ​

Иранский министр спорта Ахмад Доньямали заявил, что Международная федерация футбола должна отозвать у США право на проведение чемпионата мира в связи с военным конфликтом вокруг Ирана. Об этом сообщает иранский телеканал SNN.

По словам министра, до турнира остаётся три месяца, однако Иран по-прежнему находится в состоянии войны, что затрагивает все сферы, включая авиасообщение. Доньямали также выразил опасения по поводу безопасности иранских спортсменов на территории США.

Он отметил, что Тегеран предлагал провести свои матчи в Мексике, если будут созданы подходящие условия, однако пока из-за войны они не сложились. Министр выразил надежду, что в будущем обстоятельства изменятся и иранские футболисты смогут принять участие в турнире.

Чемпионат мира 2026 года впервые пройдёт в трёх странах — США, Канаде и Мексике — с 11 июня по 19 июля. Сборная Ирана попала в группу G с командами Бельгии, Египта и Новой Зеландии. Изначально матчи группы планировалось провести на американской территории.