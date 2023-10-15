Иран не вмешается в конфликт Палестины и Израиля, если Тель-Авив не атакует республику

При начале наземной операции Израиля в секторе Газа иранские военные не станут вступать в бой, если Тель-Авив не атакует территорию Ирана. Об этом РИА Новости заявили в постпредстве республики при ООН.

«Вооруженные силы Ирана не будут вовлечены при условии, что израильский апартеид не посмеет атаковать Иран, его интересы и граждан. [Палестинский] фронт сопротивления может защитить себя», — сказала дипломаты в ответ на вопрос, собирается ли страна вмешиваться в ситуацию.

Ранее агентство ISNA процитировало советника верховного лидера Исламской Республики генерал-майора Рахима Сафави о том, что Тегеран поддерживает ракетные удары палестинского движения ХАМАС по Израилю. В оборонном ведомстве США при этом отметили, что Вашингтон не имеет информации о возможной причастности Ирана к планированию или осуществлению атаки на еврейское государство.

В субботу, 7 октября, боевики ХАМАС вторглись на территорию Израиля, начали убивать мирных жителей и захватывать заложников. По последним данным, погибли более 1,3 тыс. человек, ранения получили свыше 3,2 тыс., около 130, в том числе граждане других государств, были взяты в заложники. Власти Израиля объявили о переходе в состояние войны. В секторе Газа от ударов ЦАХАЛ погибли более 2,2 тыс. человек, свыше 8,7 тыс. получили ранения.