Иран нанес удар по офису Нетаньяху и поразил месторасположение командующего ВВС

Сегодня утром Иран нанес удар по офису премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Его судьба в настоящее время остается неизвестной, передает ТАСС со ссылкой на Корпус стражей исламской революции .

Кроме того, Иран поразил месторасположение командующего ВВС Израиля.

Израиль и США 28 февраля нанесли серию ударов по территории Ирана. В результате погиб верховный лидер страны Али Хаменеи, а также несколько высокопоставленных военных руководителей. В ответ Иран ударил по американским военным базам на Ближнем Востоке и по территории Израиля.