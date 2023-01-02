Иран намерен привлечь США к ответственности за убийство генерала Сулеймани

Власти Ирана расценивают нападение на генерала Касема Сулеймани, произошедшее в 2020 году, как акт терроризма, поэтому планируют привлечь Вашингтон к ответственности за его исполнение. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел исламской республики, приуроченном к третьей годовщине гибели командующего силами спецназначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции.

«Под ложными предлогами и заявлениями, в том числе прикрываясь борьбой с терроризмом, Правительство США, что является преступлением и грубым нарушением догматов и принципов международного права, спланировало и осуществило террористическую атаку на одного из наших высокопоставленных чиновников на территории третьей страны, когда он находился в Ираке по официальному заданию», — приводит отрывок документа ТАСС.

Как подчеркивается в заявлении, руководство США виновно в совершении «преступного акта убийства», а также «организованного террористического акта». В связи с этим Вашингтон, как и другие агенты и участники, исполнители и пособники, должен понести ответственность за случившееся.

«Комитет (специальный комитет, созданный для расследования — прим. Т-и) намерен действовать со всей серьезностью, пока его цели не будут полностью достигнуты, и пока американское правительство не будет призвано к международной ответственности», — отмечается в сообщении.